تضامن كفر الشيخ تستخرج 6500 فيزا جديدة لـ تكافل وكرامة

قال محافظ كفرالشيخ إن برامج الحماية الاجتماعية تضمنت توفير 6,500 فيزا جديدة لبرنامج تكافل وكرامة إلى جانب 403 فيزا معاد إصدارها، كما تم توزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، و3,500 كرتونة مواد غذائية، و3,000 حقيبة مدرسية، و2,000 بطانية، لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

وتابع محافظ كفرالشيخ، انه تم استخراج 4120 كارت خدمات متكاملة خلال عام واحد لأبناء المحافظة، بما يضمن حصولهم على كافة الامتيازات والخدمات المقررة لهم في سهولة ويسر، فضلًا عن تنفيذ برنامج "مودة" بالمحافظة بهدف توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، بما يضمن بناء أسرة مصرية مستقرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف نشر القيم الإيجابية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات الأسرية، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم صرف مساعدات مالية لأكثر من 60 حالة إغاثة عاجلة، بالإضافة إلى 214 حالة ملحة، بجانب تقديم دعم صحي مباشر للحالات العاجلة، منها تحويل مواطن يعاني من اضطرابات نفسية إلى مستشفى متخصص، وتوفير قرار علاج على نفقة الدولة لمواطن آخر لتركيب مفصل صناعي، مع حل مشكلة العاملين بنظام الأجر اليومي للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، فضلًا عن دعم الأسر المنتجة بإنشاء 20 كشك بقالة كمصدر دخل ثابت لهم.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن ملف الأسرة والطفولة والمرأة يحظى باهتمام كبير، حيث تم تسليم 5 أطفال لأسر بديلة مع متابعة أوضاعهم عبر 74 زيارة منزلية، وتنفيذ زيارات لـ 12 مؤسسة إيوائية ودار أيتام و60 حضانة، وتنظيم تدريب إلزامي للأسر البديلة، كما نفذت الرائدات الاجتماعيات 444 ألف و550 زيارة منزلية للتثقيف المجتمعي، إلى جانب عقد 136 ندوة توعوية، وتكليف 25 رائدة لإجراء مسح شامل للحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تولي اهتمامًا بدعم الجمعيات الأهلية وخدمة المواطنين، حيث تم فحص 20 شكوى متعلقة بالجمعيات، ومراجعة 185 محضر مجلس إدارة، واستقبال 902 طلب حج ومراجعة أوراق 315 فائزًا بالقرعة، فضلًا عن التعامل مع 1,210 شكاوى واردة من مختلف القنوات الرسمية، وصرف مساعدات لـ 34 حالة إغاثة استجابةً لطلبات المواطنين.

