تفاصيل مشروع الإسكان المتميز للطالبات المغتربات بالخارجة (صور)

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لمشروع سكن مميز للطالبات المغتربات بمدينة الخارجة.

أوضح الزملوط، أن المشروع يتضمن إقامة عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق بجوار الغرفة التجارية بمدينة الخارجة، تشمل 20 وحدة تتسع لـ 100 طالبة، والتي يخصص عائدها لصالح دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي.

ووجه محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده لموقع سكن الطالبات المميز بالخارجة، بتخصيص إدارة إشرافية للمقر والتأكد من إجراءات السلامة والحماية المدنية بكل وحدة فيما أشاد بالتجهيزات الموجودة بالوحدات السكنية؛ لتوفير إقامة مميزة متكاملة الخدمات للطالبات المغتربات.

