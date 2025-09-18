للاطمئنان على سير العمل وانتظام التوريد، الزملوط يتفقد مجمع التمور بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم مجمع التمور، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد ضاحي مدير المجمع، وذلك للوقوف على سير العمل مع انطلاق موسم التوريد.

واطمأن محافظ الوادي الجديد، على جاهزية وحدات الحفظ والتخزين وخطة التشغيل بما يضمن انتظام استقبال المحصول من المزارعين وتيسير إجراءات التسليم، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية.

كما شدد الزملوط، على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بغرفة التعقيم وفق أحدث المواصفات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء، وبما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية للتصدير، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن منظومة العمل وسبل التسويق المنتج ودعم العملية الإنتاجية.

