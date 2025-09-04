جامعة قناة السويس تعلن أرقام مراحل التنسيق الثلاثة

أعلن المكتب الفرعي للتنسيق بـجامعة قناة السويس، عن البيان الإحصائي لعمليات تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025، والذي شمل ثلاث مراحل أساسية، بالإضافة إلى فترة التحويلات، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

معلومات وإحصائيات حول المرحلة الأولى

وأوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المرحلة الأولى بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بها 187 طالبًا وطالبة، فيما سجلت المرحلة الثانية إقبالًا أكبر بإجمالي 514 طالبًا وطالبة، تلتها المرحلة الثالثة بإجمالي 271 طالبًا وطالبة.

وأكد رئيس الجامعة أن العدد الكلي للطلاب المتقدمين عبر المراحل الثلاث قد بلغ 972 طالبًا وطالبة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن المرحلة الثانية شهدت أكبر إقبال من الطلاب بإجمالي 514 متقدمًا، بينما جاءت المرحلة الأولى الأقل إقبالًا بإجمالي 187 متقدمًا.

وأضاف أن الشعبة العلمية علوم تصدرت نسب الإقبال عبر المراحل الثلاث، تليها الشعبة الأدبية، ثم الشعبة العلمية رياضة.

إجمالي الطلاب المتقدمين من الشعب المختلفة

وعرض الدكتور تامر شوقي، رئيس مكتب التنسيق، الإحصائيات التفصيلية للشعب في كل مرحلة، حيث بيّن أن الشعبة الأدبية شهدت تسجيل 92 طالبًا بالمرحلة الأولى، و87 بالمرحلة الثانية، و48 بالمرحلة الثالثة.

أما الشعبة علمي رياضة فقد سجلت 73 طالبًا بالمرحلة الأولى، و137 بالمرحلة الثانية، و62 بالمرحلة الثالثة، بينما الشعبة علمي علوم سجلت 22 طالبًا بالمرحلة الأولى، و290 بالمرحلة الثانية، و161 بالمرحلة الثالثة.

كما أوضح الدكتور حسين عبد الفتاح، نائب رئيس مكتب التنسيق بـجامعة القناة، أن أعمال المرحلة الأولى انطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو وانتهت السبت 2 أغسطس، بينما بدأت المرحلة الثانية يوم 6 أغسطس حتى 10 أغسطس، تلاها فترة التحويلات من 14 إلى 20 أغسطس، ثم المرحلة الثالثة التي امتدت من 26 أغسطس حتى 5 سبتمبر، ليختتم بذلك المكتب الفرعي للتنسيق أعماله لهذا العام بنجاح وانتظام.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المكتب الفرعي للتنسيق بجامعة قناة السويس يواصل أداء دوره المحوري في خدمة طلاب محافظات القناة وسيناء، من خلال توفير بيئة تنظيمية ودعم فني يضمنان دقة وسهولة إجراءات التنسيق الإلكتروني.

