زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لدعم صغار المربين وتنفيذ مبادرة "البتلو"

تواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ جولاتها الدورية لدعم صغار المربين والمزارعين، وتعزيز المبادرات القومية لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم.

تنفيذ جولة ميدانية

ونفذت إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، جولة متابعة ميدانية تضمنت معاينة وتسليم دفعة جديدة من مواشي قرض "بتلو"، تحت إشراف المهندس محمد بكر أمين، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية؛ للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات وتنفيذ الضوابط المنظمة للعمل.

حرص الدولة على دعم صغار المربين

وأكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على دعم صغار المربين من خلال إتاحة قروض ميسرة عبر البنك الزراعي المصري بفائدة ٥٪.

تحسين مستوى معيشة المربين

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين مستوى معيشة المربيين، وزيادة إنتاج اللحوم المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي، مع حرص المديرية على عدم الاكتفاء بتسليم المواشي والقروض، بل متابعة التزام المستفيدين ميدانيًا بتوظيفها في أهدافها الأساسية بما يضمن الاستفادة الكاملة من مبادرة "البتلو" على أرض الواقع، ويعزز جهود التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني.

