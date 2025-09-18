قصر العيني يطلق 26 قافلة طبية في 9 أشهر للمناطق الأكثر احتياجا

نظمت كلية طب قصر العيني 26 قافلة طبية ومجتمعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، إلى مختلف المحافظات والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وتحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك في هذه القوافل أكثر من 200 عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات الطبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على نحو 8500 مريض، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من خدماتها الطبية والعلاجية والتوعوية ما يزيد على 10460 مواطنًا.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، أن قوافل قصر العيني تمثل نموذجًا متكاملًا في خدمة المجتمع، حيث شملت مختلف المناطق داخل وخارج القاهرة، مثل قرى محافظة الجيزة من زاوية أبو مسلم وميت رهينة والبليدة ومنيل سلطان، إلى مناطق حضرية كعين شمس والخليفة والحوامدية، بجانب قوافل شاملة لمدن بعيدة مثل رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال: "أولينا اهتمامًا خاصًا بدور الأيتام ودور رعاية المسنين بالعجوزة والبدرشين وغيرها، ومع كل قافلة جديدة يزداد عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين وتتنوع التخصصات الطبية، بما يعكس التزام قصر العيني بالوصول إلى المواطنين أينما كانوا".

وأشار صلاح إلى أن قسم الطب المهني والبيئي بالكلية نظم زيارات ميدانية علمية لشركات ومصانع كبرى مثل شركة الحديد والصلب بالواحات البحرية، لتقييم المخاطر البيئية والصحية، وهو ما يمثل بُعدًا إضافيًا لدور الكلية في خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر عزام، أن القوافل لم تقتصر على توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا، بل امتدت لتشمل مناظرة الحالات المرضية وتحويل الحالات الصعبة إلى مستشفيات قصر العيني، وإجراء بعض العمليات الجراحية وفق الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل للأطباء المحليين.

وقال: "حرصنا على التواجد في أماكن متنوعة مثل دار الجيل المؤمن للأيتام بالجيزة، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بالعجوزة، ومركز شباب القطامية، ومؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ببولاق، ومركز التنمية الشبابية بالحوامدية، والمركز الطبي بأجهور الكبرى بالقليوبية، وصولًا إلى مؤسسة دعم ورعاية أطفال مصر بجسر السويس، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية الشاملة لكل الفئات الأولى بالرعاية".

وأكدت كلية طب قصر العيني أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لرسالتها في تخريج أطباء على أعلى مستوى علمي ومهني، وتعزيز دورها المجتمعي في تقديم الدعم الصحي للفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.

