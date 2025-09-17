طب قصر العيني تناقش مستجدات القبول والتحويل بالبرنامج المتكامل وتقر آليات جديدة

عقد مجلس إدارة البرنامج المتكامل بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، اجتماعا برئاسة الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتورة حنان عبد العزيز مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام وكيل الكريم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان نصر، مدير البرنامج المتكامل ومنسق العلوم الإكلينيكية، والدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشئون القانونية والإدارية.

اجتماع مجلس إدارة البرنامج المتكامل بقصر العيني، فيتو

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة لدراستها، حيث وافق المجلس على إضافة اختبار قدرات ضمن شروط القبول بالبرنامج المتكامل اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تحسين معايير اختيار الطلاب وضمان ملاءمتها لطبيعة الدراسة بالبرنامج.

كما وافق المجلس على تحديد موعد زمني لتقديم طلبات إيقاف القيد، مع التأكيد على ضرورة تقدم الطالب بكامل أوراقه، وذلك لضبط الإجراءات وتنظيم سير العمل الأكاديمي بما يحقق الانضباط والشفافية.

اجتماع مجلس إدارة البرنامج المتكامل بقصر العيني، فيتو

اجراءات التحويل بالبرنامج المتكامل بقصر العيني

وأقر المجلس تنظيم إجراءات التحويل من وإلى البرنامج المتكامل، بحيث تتم التحويلات للفرقة الأولى بعد انتهاء أعمال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، أما التحويلات للفرق الأعلى فتتم بعد العرض على لجنة شئون التعليم والطلاب وقبل بداية الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الضوابط المعتمدة.

اجتماع مجلس إدارة البرنامج المتكامل بقصر العيني، فيتو

وناقش المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الطلاب بشأن التحويل بين البرنامج المتكامل والمسار الاساسي بالكليه،وتمت الموافقة على بعض الطلبات، فيما تم رفض البعض الآخر، طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

كما وافق المجلس على استمرار تشكيل لجنة التخفيضات للعام الجامعي 2025/2026 بنفس التشكيل المعتمد في العام السابق، لتباشر أعمالها وفق اللوائح المعمول بها داخل الكلية والجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.