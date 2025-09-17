رئيس جامعة القاهرة يفتتح مسجد المدينة الجامعية للطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، بعد انتهاء أعمال التجديد لمرافقه، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة متكاملة لطلابها تجمع بين الخدمات التعليمية والسكنية والدينية، كما تفقد أعمال الصيانة والتطوير لمبانى المدينة الجامعية في إطار الاستعدادات لبدء العام الجامعي الجديد.

افتتاح مسجد المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

ورافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، ومحمود عياد مدير عام المدن الجامعية، وحسين حلمي مدير مدينة الطلبة، ولفيف من مسئولي المدن والإدارة الهندسية.

وتضمنت أعمال التجديد، رفع كفاءة المسجد وبنيته التحتية، وطلاء واجهة المسجد، وإنهاء أعمال الدهانات بالداخل، وتجديد دورات المياه، وتغيير شبكات الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وتجديد فرش المسجد.

كما أجرى رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لعدد من مباني المدينة الجامعية للطلاب، لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة الجارية بها، والتأكد من مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة إقامتهم، وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة لتهيئة المدن الجامعية وجاهزيتها لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، وفي ضوء استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية والحياتية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن إدارة الجامعة تولي عناية خاصة بالمدينة الجامعية باعتبارها بيتًا للطلاب المغتربين، حيث تعمل على تطوير كافة مرافقها وخدماتها بشكل مستمر، لتوفير حياة جامعية لائقة تليق باسم جامعة القاهرة ومكانتها، مع توفير كافة وسائل الأمان والراحة للطلاب أثناء إقامتهم مما يقلل من شعورهم بالاغتراب، ويضمن للأسر الاطمئنان على أبنائهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الكامل للمدن الجامعية التابعة لها، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تحرص على تقديم كل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، كما توفر لهم المناخ الملائم لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

جدير بالذكر، أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستوعب نحو 14 ألف طالب وطالبة، وتشمل مدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد والتي سوف تستقبل طلاب جامعة القاهرة الأهلية، إلى جانب وجود البيوت الخارجية التي تقدم خدمات السكن للطلبة والطالبات بمختلف المناطق.

