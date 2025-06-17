وصفات طبيعية للعناية باليدين بعد اسمرارها من الشمس

وصفات طبيعية للعناية باليدين، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف، تعاني الكثير من النساء من اسمرار اليدين، خاصة إذا كنّ يخرجن بشكل متكرر دون استخدام واقٍ من الشمس.





وتُعد اليدان من أكثر مناطق الجسم تعرضًا لأشعة الشمس، ما يجعلها عرضة للتصبغ والجفاف والخشونة، مما يؤثر سلبًا على مظهرها ونعومتها.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، ان اليدين تحتاجان لعناية خاصة خلال فصل الصيف بعد التعرض المستمر للشمس، فالإهمال يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة والخشونة التي يصعب علاجها لاحقًا.



ومن خلال اعتماد بعض الوصفات الطبيعية، إلى جانب الترطيب اليومي والتقشير المنتظم، يمكن بسهولة استعادة نعومة ولون اليدين الطبيعي خلال فترة قصيرة.



وأضافت خبيرة التجميل، أن هذه الوصفات ليست فقط فعالة ولكنها آمنة، واقتصادية، وخالية من المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة الحساسة.

فيما يلي، تقدم خبيرة التجميل، مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت.

أولًا: وصفات طبيعية لتفتيح اليدين بعد الاسمرار



1. وصفة الليمون والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

الطريقة:

يُخلط عصير الليمون مع العسل جيدًا، ويُوضع الخليط على اليدين مع التدليك لمدة 5 دقائق، ثم يُترك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. يُفضل استخدام هذه الوصفة مساءً لتجنب التعرض للشمس بعد الليمون، ويمكن تكرارها 3 مرات أسبوعيًا.

الفائدة:

الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد على تفتيح البقع الداكنة، والعسل مرطب طبيعي يخفف من الجفاف الناتج عن الشمس.

2. وصفة الزبادي والكركم

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ربع ملعقة صغيرة من الكركم

الطريقة:

تُخلط المكونات وتُوضع على اليدين لمدة 20 دقيقة، ثم تُغسل بالماء البارد. تُكرر مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج سريعة.

الفائدة:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير الجلد بلطف، والكركم له خصائص مبيضة ومضادة للالتهابات.

3. وصفة البطاطس وماء الورد

المكونات:

نصف حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

الطريقة:

تُخلط البطاطس المهروسة مع ماء الورد وتُوضع على اليدين لمدة 20 دقيقة، ثم تُغسل بالماء الفاتر. يُمكن استخدامها 3 مرات أسبوعيًا.

الفائدة:

البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة، بينما يعمل ماء الورد على تهدئة الجلد.

4. وصفة الخيار والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الخيار

ملعقة صغيرة من النشا

الطريقة:

يُمزج عصير الخيار مع النشا ويوضع على اليدين حتى يجف تمامًا، ثم يُغسل بالماء البارد. تكرر الوصفة يومًا بعد يوم.

الفائدة:

الخيار يبرد ويهدئ البشرة ويحتوي على خصائص مفتحة، بينما يعمل النشا على شد الجلد وتوحيد لونه.

وصفات للعناية باليدين والقدمين

ثانيًا: وصفات طبيعية لترطيب اليدين بعد الشمس



1. وصفة زيت جوز الهند وزبدة الشيا

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

الطريقة:

تُسخن زبدة الشيا قليلًا حتى تصبح لينة، ثم يُضاف زيت جوز الهند وتُدلك اليدين بالخليط قبل النوم. يمكن ارتداء قفازات قطنية لزيادة الترطيب.

الفائدة:

زيت جوز الهند يرطب بعمق، وزبدة الشيا تغذي الجلد وتجدد خلاياه التالفة بسبب الشمس.

2. وصفة زيت الزيتون والسكر لتقشير اليدين

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من السكر البني

الطريقة:

يُستخدم المزيج كمقشر يدوي لطيف، مع التدليك لمدة 3 دقائق ثم يُغسل بماء فاتر. يُستخدم مرتين أسبوعيًا.

الفائدة:

يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة والجلد المتضرر من الشمس، بينما يرطب الزيت البشرة ويعيد لها نضارتها.

وصفات لليدين

ثالثًا: نصائح عامة للعناية باليدين في الصيف



استخدام واقي شمس يومي لليدين: يجب ألا تقتصر الحماية من الشمس على الوجه فقط، بل ينبغي وضع كريم واقٍ على اليدين قبل الخروج والتجديد كل ساعتين.

ارتداء القفازات القطنية عند القيادة أو التعرض الطويل للشمس.

الترطيب اليومي لليدين بعد كل غسل، خاصة باستخدام كريم يحتوي على الجلسرين أو الألوفيرا.

شرب كميات كافية من الماء للمساعدة على ترطيب الجلد من الداخل.

استخدام قناع اليدين الطبيعي مرة أو مرتين أسبوعيًا للحفاظ على النعومة واللون الموحد.

وأخيرا، خصصي 10 دقائق يوميًا للعناية بيديك، فهي مرآة لاهتمامك بنفسك وأناقتك.

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