الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف كهرباء الإسماعيلية في لقاء تضميد الجراح

الدوري المصري، يحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا اليوم الخميس على الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

ويدخل الاتحاد السكندري مواجهة اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية من أجل تصحيح المسار والعودة لذاكرة الانتصارات من جديد، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فاركو.

وخاض الاتحاد السكندري حتى الآن 6 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في مواجهتين، وخسر في 3 لقاءات، ويملك في رصيده 5 نقاط فقط.

على الجانب الآخر، يسعى كهرباء الإسماعيلية في مواجهة اليوم لتضميد جراحه بعد الخسارة الثقيلة برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة أمام وادي دجلة، وخاض الفريق 6 مباريات حتى الآن، تعادل في مواجهتين وخسر في 4 لقاءات، دون أي انتصار.

