أعراض زيادة الكهرباء بالمخ وأسباب الإصابة بها

أعراض زيادة الكهرباء بالمخ، زيادة الكهرباء بالمخ من المشكلات المرضية التى تصيب المخ وتظهر عادة فى الأطفال وتستمر حتى الكبر.

وأعراض زيادة الكهرباء بالمخ، عديدة ومنها معروف وآخر غير معروف، ويهتم الآباء والأمهات بعلاج الأطفال المصابين بها لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن زيادة الكهرباء بالمخ والتي يطلق عليها طبيا “اضطراب النشاط الكهربائي الدماغي” أو “الصرع” في بعض الحالات، هي حالة تنشأ عندما يحدث نشاط كهربائي غير طبيعي في خلايا المخ، مما يؤدي إلى نوبات أو أعراض مختلفة، والتشخيص المبكر يعمل على تقليل المضاعفات.

أعراض زيادة الكهرباء بالمخ

وأضاف الحسنى، أن الأعراض تختلف حسب شدة النوبات والمنطقة المتأثرة في الدماغ، ومن أعراض زيادة الكهرباء بالمخ:-

التشنجات العضلية، حركات لا إرادية قد تشمل طرف واحد أو الجسم كله.

فقدان الوعي أو تشوش الإدراك أثناء النوبة أو بعدها.

حركات العين غير الطبيعية أو انحراف الرأس لجهة واحدة.

الشعور بتنميل أو وخز في اليدين أو الوجه.

تغيرات في السلوك أو المزاج مثل القلق أو الخوف المفاجئ قبل النوبة “هالة الصرع”.

تيبس العضلات أو ارتخاؤها المفاجئ.

صعوبة الكلام لثوانى.

فقدان التركيز المؤقت.

رعشة طفيفة في الأصابع أو الجفون.

ليست كل نوبة كهرباء دماغية تشنج كامل، أحيانا تكون الأعراض هادئة وغير ملحوظة.

أسباب زيادة الكهرباء بالمخ

وتابع، تتعدد العوامل المسببة لزيادة الكهرباء بالمخ، منها:-

اضطرابات وراثية، بعض أنواع الصرع تنتقل عبر العائلة.

إصابات الرأس نتيجة الحوادث أو السقوط.

السكتات الدماغية أو النزيف الدماغي.

التهابات الجهاز العصبي مثل التهاب السحايا أو الدماغ.

أورام المخ أو وجود تشوهات خلقية.

مشكلات الأيض مثل انخفاض أو ارتفاع السكر، أو اضطرابات الأملاح.

التعرض المستمر للتوتر الشديد أو قلة النوم، حيث يفاقمان نشاط المخ غير المنتظم.

في بعض الحالات لا يتم تحديد سبب واضح (صرع مجهول السبب).

أعراض زيادة الكهرباء بالمخ

مضاعفات زيادة الكهرباء بالمخ

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، أنه إذا لم تعالج الحالة، قد تؤدي إلى:

إصابات أثناء النوبات مثل الكسور أو الجروح.

مشاكل في الذاكرة والتركيز وصعوبات التعلم، خاصة لدى الأطفال.

اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب.

تراجع الأداء الدراسي أو العملي.

في الحالات النادرة، نوبات طويلة ومتكررة قد تهدد الحياة “حالة صرعية”.

علاج زيادة الكهرباء بالمخ

وأضاف استشارى المخ والأعصاب، أن العلاج يعتمد على التشخيص الصحيح وسببه، وأشهر طرق علاج زيادة الكهرباء بالمخ:-

الأدوية المضادة للصرع، حيث تساعد على التحكم في النشاط الكهربائي غير المنتظم، ويجب تناولها بانتظام وتحت إشراف طبي.

الجراحة، لبعض الحالات المستعصية إذا كان مصدر النشاط في منطقة محدودة من الدماغ.

التحفيز العصبي مثل تحفيز العصب الحائر.

العلاج الغذائي، مثل الحمية الكيتونية لبعض الأطفال.

التعامل مع الأسباب الثانوية، حيث علاج الأورام، والتهابات المخ، أو تصحيح نقص الأملاح أو السكر.

العلاج النفسي والدعم السلوكي لتحسين جودة الحياة وتقليل القلق.

طرق الوقاية من نوبات زيادة الكهرباء بالمخ

وتابع، رغم أن الوقاية الكاملة ليست ممكنة دائما، إلا أنه يمكن تقليل احتمالية حدوث النوبات من خلال بعض النصائح، منها:-

الالتزام بالأدوية حسب تعليمات الطبيب وعدم التوقف عنها فجأة.

تجنب السهر المفرط والإرهاق، والحفاظ على نوم منتظم.

الابتعاد عن المحفزات مثل الأضواء المتقطعة القوية أو الضوضاء الزائدة عند الأشخاص الحساسين لها.

التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط.

ارتداء خوذة واقية عند ممارسة الرياضات العنيفة أو ركوب الدراجات لتقليل إصابات الرأس.

إجراء متابعة دورية مع طبيب الأعصاب لمراقبة الحالة وضبط العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.