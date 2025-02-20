الخميس 20 فبراير 2025
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صحة ومرأة

أعراض زيادة الكهرباء بالمخ، ومتى تؤدي للصرع؟

النوبات الصرعية،
النوبات الصرعية، فيتو

النوبة هي زيادة مفاجئة في النشاط الكهربائي في الدماغ تسبب حركات لا إرادية أو فقدان الوعي.

وقد تحدث النوبات بسبب الأدوية أو الصدمات التي تلحق الضرر بالدماغ، والصرع هو حالة يصاب فيها الأشخاص بنوبات متكررة.

النوبة هي زيادة مفاجئة في النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ، وعادة ما ينتج الدماغ نبضات كهربائية صغيرة بنمط منتظم، والتي تنتقل عبر الخلايا العصبية للتواصل مع بقية الجسم.

يؤدي اندفاع النشاط الكهربائي غير الطبيعي إلى تغيير في السلوك أو الإحساس وقد يسبب فقدان الوعي، وفقًا لموقع “medical news today” الطبي.

وقد تسبب الأدوية أو الصدمات التي تصيب الدماغ نوبات، والشخص الذي يعاني من نوبات متكررة لديه حالة طبية تسمى الصرع.

أعراض زيادة الكهرباء بالمخ 

يمكن أن تختلف الأعراض حسب نوع النوبة التي يعاني منها الشخص ولكنها قد تشمل:

التحديق في الفضاء

حالة من الذهول أو الارتباك

الرمش السريع

الصراخ

السقوط على الأرض

الارتعاش

الارتعاش

حركات متشنجة أو تشنجات عضلية
تغير في الإحساس، مثل تغير حاسة الشم أو التذوق

فقدان الاستجابة أو الوعي بما يحدث حولهم

فقدان الوعي

أسباب النوبات الصرعية

تتضمن بعض الأسباب الشائعة للنوبات الصرعية ما يلي:

الصرع

إصابة في الرأس

السكتة الدماغية

العدوى

ارتفاع درجة الحرارة

ورم في المخ

قلة النوم

الانسحاب من الكحول أو المخدرات

علاج زيادة الكهرباء بالمخ

قد يتضمن علاج النوبات الصرعية مجموعة من الأساليب، والتي قد تشمل:

الأدوية

تغييرات النظام الغذائي

الجراحة

التحفيز الكهربائي

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