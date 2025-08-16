تصل لـ 3525 جنيهًا، تعرف على أسعار اللانش بوكس في المحال التجارية

أسعار اللانش بوكس استعدادًا لعودة المدارس، يستعد أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس؛ مع قرب العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية والخاصة، وخاصة محتويات الـ «سبلايز المدارس» التي تحددها كل مدرسة وتلزم أولياء الأمور بشرائها، وأن يحضر كل طالب إلى المدرسة ومعه مجموعة «سبلايز» خاصة به.

اسعار اللانش بوكس 2025 _صورة أرشيفية، فيتو

محتويات سبلايز المدارس

وتعد علبة الطعام أو لانش بوكس من أهم محتويات السبلايز، الذي يحتوي أيضًا على الأدوات الكتابية والرسم والتلوين، إضافة إلى الكراسات والكشاكيل، والأدوات الهندسية، والزمزمية أو الفلاسك.

أسعار اللانش بوكس في المحال التجارية

وعليه، تستعرض «فيتو» أسعار لانش بوكس المدرسة بأحجامه المختلفة، في المحال التجارية مع قرب العام الدراسي الجديد؛ في السطور الأتية:

بلغ سعر لانش بوكس بلاستيك نحو 16 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس بلاستيك مقسم قسمين سعة 1.6 لتر مع غطاء محكم نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس على شكل موزة نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس محكم الغلق سعة 1.7 لتر نحو 77 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس بلاستيك شفاف مقسم 3 أقسام نحو 85 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس حراري مع شنطة نحو 800 جنيه.

سعر اللانش بوكس في المحال التجارية

بلغ سعر مجموعة لانش بوكس مكونة من 3 قطع مع شنطة نحو 1100 جنيه. بلغ سعر لانش بوكس بينتو ستايل مانع للتسرب من 5 أقسام نحو 3525 جنيهًا. بلغ سعر لانش بوكس 1.5 لتر نحو 100 جنيه. بلغ سعر لانش بوكس 1.25 لتر نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر لانش بوكس 2.25 لتر نحو 235 جنيهًا. بلغ سعر لانش بوكس 1.65 لتر نحو 180 جنيهًا.

أسعار اللانش بوكس في المحال التجارية

بلغ سعر لانش بوكس مقسم دورين 1.5 لتر ألوان أصفر / أحمر/ أزرق نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس مقسم دورين لتر نحو 100 جنيه.

بلغ سعر لانش بوكس 2 لتر نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر لانش بوكس مع ملعقة وشوكة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر لانش بوكس شفاف 2 لتر مكون من طبقتين نحو 225 جنيهًا.

سعر اللانش بوكس مع الاستعداد لعودة المدارس

بلغ سعر حافظة طعامم بتصميم متعرج سعة 1.65 لتر نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر لانش بوكس من طبقتين مع ثلاث مساحات طعام منفصلة وشوكة وسكين نحو 250 جنيهًا. بلغ سعر لانش بوكس بينتو بايت بتصميم آيس كريم نحو 1636 جنيهًا. بلغ سعر حافظة طعام حرارية مدرسية نحو 320 جنيهًا.

