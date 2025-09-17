افتتح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، مقرأة الصالحين بالكيلو 17 غرب مدينة العريش بعد فرشها وإعادة ترميمها، يرافقه اللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وذلك في إطار دعم الأنشطة الدينية وتعزيز دور مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يفتتح مقرأة الصالحين بالكيلو 17 غرب العريش

وأكد المحافظ، أهمية المقارئ في تعليم القرآن الكريم ونشر القيم الإسلامية الصحيحة بين النشء والشباب، مشيدًا بجهود القائمين عليها في خدمة كتاب الله.

وعلى هامش الافتتاح، تم توزيع شنط مدارس على جميع الطلاب، دعمًا لهم وتشجيعًا على مواصلة التعليم.

محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش

قام اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بتفقد أعمال تطوير بوابة العريش الرئيسية، يرافقه اللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والخطة الزمنية للمشروع.

وأكد المحافظ خلال جولته أن تطوير البوابة يأتي في إطار تحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يعكس مكانتها كعاصمة لمحافظة شمال سيناء، مشددًا على الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.

كما وجّه الجهات المنفذة بمراعاة الطابع الجمالي للبوابة لتكون واجهة تليق بمدينة العريش وأهلها.

