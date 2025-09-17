بمشاركة 400 جمل، محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق سباق الهجن بالعريش

شهدت مدينة العريش انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن الرياضي في منطقة مضمار الكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور اللواء خالد مجاور والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ شمال سيناء، أهمية السباق الذي يحمل القيم التراثية المتجذرة بين أبناء قبائل سيناء والقبائل العربية في عموم مصر، مشيدا بجهود القائمين على تنظيم السباق والذي يشمل أنشطة تراثية مصاحبة من عرض منتجات يدوية تراثية والأدوات التي استخدمها أبناء القبائل في معيشتهم على مدار السنين.





وأشار عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وخاصة وزارة الشباب والرياضة في انتظام السباقات في عموم المحافظات، وبمشاركة مميزة من المتسابقين الذين شهدت أنشطتهم تطورات مواكبا لما يجري في مضمارات السباق في الدول العربية المهمة بسباقات الهجن.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للهجن، عن مشاركة 400 متسابق؛ للقيام بعمليات السباق في 22 شوط سباق في المضمار.

