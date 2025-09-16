شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، حفل توزيع جائزة الدكتورة أمل سلامه نصر الله، للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح، والتي أقيمت في قاعة المجد بالمحافظة، بحضور اللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ تحت رعاية جمعية الجورة لتنمية المجتمع.

محافظ شمال سيناء يشهد حفل توزيع جائزة الدكتورة أمل سلامة



ووجه المحافظ الشكر إلى الدكتورة أمل سلامة نصر الله، والقائمين علي هذه المبادرة، مشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي تهتم بالعلم.



وفي نهاية الحفل قام المحافظ ترافقه الدكتورة أمل سلامه نصر الله، وأعضاء لجنة التحكيم، بتكريم عدد من الشخصيات السيناوية والفتيات الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.