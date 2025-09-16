الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد حفل توزيع جائزة الدكتورة أمل سلامة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، حفل توزيع جائزة الدكتورة أمل سلامه نصر الله، للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح، والتي أقيمت في قاعة المجد بالمحافظة، بحضور اللواء وائل رضوان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ تحت رعاية جمعية الجورة لتنمية المجتمع.

محافظ شمال سيناء يشهد حفل توزيع جائزة الدكتورة أمل سلامة


ووجه المحافظ الشكر إلى الدكتورة أمل سلامة نصر الله، والقائمين علي هذه المبادرة، مشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي تهتم بالعلم.

البترول توقع 3 اتفاقيات للبحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس وشمال سيناء

صحة شمال سيناء تحيل أطباء وتمريض وحدة بئر العبد للتحقيق العاجل


وفي نهاية الحفل قام المحافظ ترافقه الدكتورة أمل سلامه نصر الله، وأعضاء لجنة التحكيم، بتكريم عدد من الشخصيات السيناوية والفتيات الأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح.

اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خالد مجاور محافظ شمال سيناء صحة شمال سيناء شمال سيناء سيناء محافظ شمال سيناء

الجريدة الرسمية
