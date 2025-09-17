الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تحرير 117 محضرا في حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة المرور على 73 منشأة وتحرير 117 محضر بحملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

لنشر الفكر الوسطي ونبذ العنف، رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية (صور)

زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي (صور)

تكثيف المرور على المنشآت 

وقالت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على ٧٣ منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، وسحب ١٧ عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها.  

 

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن إعدام ٦٨ كيلو أغذية منتهية الصلاحية، وتحرير ١١٧ محضر مخالفات تنوعت بين ٦١ محضر عدم وجود شهادة صحية، و٥٦ محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لـ ٢٥ منشأة منها ١٦ منشأة لعدم وجود رخصة و٩ منشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة. 
 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

