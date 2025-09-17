المفوضية الأوروبية تدرج بن غفير وسموتيرش في قوائم العقوبات الأوروبية

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير (الأمن القومي)، وبتسلئيل سموتريتش (المالية) في قوائم العقوبات الأوروبية.

كما اقترحت المفوضية إدراج 3 مستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين، و6 كيانات، و10 من قيادة حركة حماس في قوائم العقوبات الأوروبية.

وكذلك اقترحت تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حاليًا بدعم كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.

وبينت المفوضية الأوروبية أنها تقترح تعليق الامتيازات الجمركية وليس العلاقات التجارية.

وكانت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت، اليوم الأربعاء، أن

مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت مقترحا لتعليق جزئي للتفضيلات الجمركية مع إسرائيل.

وقالت: يجب ألا نغفل التطورات الخطيرة بالضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين.

وأمس قال أنور العنوني متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا.

وقبل وقت سابق من اليوم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي شمال غربي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تيس إنجرام"، أكدت أن استمرار تساقط القنابل على مدينة غزة فى إطار العملية العسكرية الإسرائيلية البرية المتصاعدة، أدى إلى النزوح الجماعى القسرى المميت للعائلات وللفئات الأكثر ضعفا.

وتابعت تيس: "إن العائلات الفلسطينية وأطفالها الجائعون يُدفعون جنوبا من "جحيم" إلى آخر".

نصف مليون طفل ممن عانوا من العنف والصدمات النفسية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "تيس إنجرام": "من غير الإنساني أن نتوقع من قرابة نصف مليون طفل ممن عانوا من العنف والصدمات النفسية جراء أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل أن يفرّوا من جحيم لينتهي بهم المطاف في جحيم آخر".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، أحصى الشركاء الذين يرصدون حركة السكان في غزة خلال الأيام القليلة الماضية ما يقرب من 70 ألف نازح متجهين جنوبا، وحوالي 150 ألفا خلال الشهر الماضي.

