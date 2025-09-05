الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيسف: أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت منظمة اليونيسف، مساء اليوم الجمعة، إن أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي.

وأضاف اليونيسف: "أطفال قطاع غزة جردوا من الحق في التعلم وأصبحت المدارس ملاجئ والبيوت أنقاضا ولا مكان للتعلم".

أكثر من 540 طفلا يقتلون شهريا بغزة في حرب الإبادة الإسرائيلية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان صادر عنها الإثنين الماضي، أن أكثر من 540 طفلا يُقتلون شهريا في قطاع غزة منذ 5 أشهر، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت منظمة اليونيسيف، أن أطفال غزة يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن الحل الوحيد لحمايتهم هو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يضمن إنهاء معاناتهم ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

