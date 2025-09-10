المفوضية الأوروبية تقترح تعليقًا جزئيًّا لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو تعزيز استقلاله الدفاعي والتكنولوجي، مشددة على ضرورة أن تكون "أوروبا موحدة ومستقلة" في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

تخصص 6 مليارات يورو لتحالف صناعي جديد

وقالت في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: إن الاتحاد الأوروبي سيخصص مبلغ 6 مليارات يورو لتحالف صناعي جديد يهدف إلى تطوير وتصنيع الطائرات بدون طيار بالتعاون مع أوكرانيا، في إطار دعم قدراتها الدفاعية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما كشفت أن القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي ستشهد تقديم خارطة طريق جديدة لإطلاق مشاريع دفاعية مشتركة، تهدف إلى تعزيز التكامل العسكري الأوروبي وتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية.

وفي تطور لافت، أعلنت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح تعليقًا جزئيًّا لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية تصاعد القلق الأوروبي من استمرار العمليات العسكرية في غزة وتداعياتها الإنسانية والسياسية.

