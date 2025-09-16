متحدث الاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا الأربعاء

قال أنور العنوني متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: إن المفوضية الأوروبية ستوافق على عقوبات جديدة على إسرائيل غدا الأربعاء.

جدير بالذكر أن قبل وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، إضافةً إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ما يتعلق بالمسائل التجارية.

وأضافت فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "إن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم"، معترفةً بوجود انقسامات داخل أوروبا حول كيفية المضي قدمًا، ومتعهدةً بأن المفوضية ستبذل ما في وسعها بشكل منفرد.

وينصّ تعليق الفصل التجاري من الاتفاقية على سحب التفضيلات التجارية للمنتجات الإسرائيلية لدخول سوق الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء يتطلب تصويت أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوثيقة خيارات أعدتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في يوليو الماضي.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي تجارتها الدولية في السلع خلال العام الماضي.

