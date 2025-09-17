طائرات خاصة وتذاكر مجانية لنقل جماهير منتخب الإمارات إلى قطر بتصفيات كأس العالم

أعلن المسئولون في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توفير تذاكر مجانية للجماهير إلى جانب تسيير طائرات خاصة لنقل المشجعين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمساندة الفريق "الأبيض" في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.

القرار جاء بهدف تعزيز الحضور الجماهيري خلف المنتخب، وإظهار الوقفة الوطنية الموحدة في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ومن المتوقع أن يحظى "الأبيض" بمؤازرة كبيرة في مدرجات الدوحة، ما يمنحه دفعة معنوية قوية لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط دعم المنتخب الوطني، وتقديرًا لعشق الجماهير الإماراتية لكرة القدم، مع الحرص على توفير كافة سبل الراحة للمشجعين وضمان حضورهم المكثف في هذه المباراة المهمة.

ويلعب منتخب الإمارات مع عمان يوم ١١ أكتوبر المقبل في الجولة الأولى من ملحق تصفيات كأس العالم.

