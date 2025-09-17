الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فان دايك يوجه رسالة لجماهير ليفربول ويكشف سر انتصارات الفريق

فان دايك
فان دايك

أكد فيرجل فان دايك، قائد فريق ليفربول، أن الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في الدوري الإنجليزي تعكس شخصية خاصة عقلية قوية داخل غرفة الملابس، رغم صعوبة المباريات وهو ما يريد تحققه في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات فان دايك

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "في بيرنلي يوم الأحد، كنا بحاجة أن ننتظر حتى اللحظات الأخيرة للفوز؛ أربع مباريات على التوالي نفعل ذلك. هذا النوع من الانتصارات يخبرك شيئًا عن الفريق. لا أحد يريد أن يُحسم الأمر في آخر 10 دقائق، لكن المهم هو تكرار الأنماط الصحيحة، الحفاظ على التركيز، وإيجاد الطريقة."

وأضاف المدافع الهولندي: "إذا كان هناك كلمة تلخّص موسمنا حتى الآن، فهي العقلية. فزنا في جميع مبارياتنا الأربعة بالدوري، لكن في كل منها اضطررنا لإظهار الكثير من الشخصية، الصبر، والإيمان لننال النقاط."

ووجّه فان دايك رسالة إلى جماهير الريدز قبل مواجهة أوروبية مرتقبة على ملعب أنفيلد ضد أتلتيكو مدريد قائلًا: “نحتاج أيضًا أن تكونوا أنتم في أفضل حالة. دعمكم ساهم في صنع الفارق في العديد من مباريات دوري الأبطال الكبرى من قبل، وآمل أن يكون كذلك مجددًا الليلة. هيا نجعل من أنفيلد المكان الذي لا يريد أي فريق في أوروبا زيارته”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي اللحظات الاخيرة دوري ابطال اوروبا فيرجل فان دايك فريق ليفربول

مواد متعلقة

صدمة في النادي الملكي، ريال مدريد يعلن مدة غياب أرنولد

النظام الغذائي الصارم يكشف الفارق بين عقلية محمد صلاح وإمام عاشور (فيديو)

خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد تثير القلق داخل الهلال السعودي

سلوت يدافع عن لاعب ليفربول وينتقد نظام دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads