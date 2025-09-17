فان دايك يوجه رسالة لجماهير ليفربول ويكشف سر انتصارات الفريق

أكد فيرجل فان دايك، قائد فريق ليفربول، أن الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في الدوري الإنجليزي تعكس شخصية خاصة عقلية قوية داخل غرفة الملابس، رغم صعوبة المباريات وهو ما يريد تحققه في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات فان دايك

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "في بيرنلي يوم الأحد، كنا بحاجة أن ننتظر حتى اللحظات الأخيرة للفوز؛ أربع مباريات على التوالي نفعل ذلك. هذا النوع من الانتصارات يخبرك شيئًا عن الفريق. لا أحد يريد أن يُحسم الأمر في آخر 10 دقائق، لكن المهم هو تكرار الأنماط الصحيحة، الحفاظ على التركيز، وإيجاد الطريقة."

وأضاف المدافع الهولندي: "إذا كان هناك كلمة تلخّص موسمنا حتى الآن، فهي العقلية. فزنا في جميع مبارياتنا الأربعة بالدوري، لكن في كل منها اضطررنا لإظهار الكثير من الشخصية، الصبر، والإيمان لننال النقاط."

ووجّه فان دايك رسالة إلى جماهير الريدز قبل مواجهة أوروبية مرتقبة على ملعب أنفيلد ضد أتلتيكو مدريد قائلًا: “نحتاج أيضًا أن تكونوا أنتم في أفضل حالة. دعمكم ساهم في صنع الفارق في العديد من مباريات دوري الأبطال الكبرى من قبل، وآمل أن يكون كذلك مجددًا الليلة. هيا نجعل من أنفيلد المكان الذي لا يريد أي فريق في أوروبا زيارته”.

