العمل تعقد برنامج تدريبي على مهارات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم أمام الشباب، للاستفادة من برنامج تدريبي مجاني، وذلك تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والعمل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM Egypt) وTaheal، وذلك للتأهيل ولتنمية المهارات على تخصصات التسويق الرقمي، بتعلّم أساسيات صناعة المحتوى وتصميم الحملات الإعلانية عبر منصات التسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بتطوير المهام وتوفير الوقت في بيئة العمل، وأنه في حال عدم القدرة على اجتياز متطلبات أي من الدورتين، يمكن الالتحاق بدورة تمهيدية في الثقافة الرقمية، لتعلّم أساسيات استخدام الكمبيوتر والإنترنت بأمان وكفاءة.

وبحسب البيان، فإن شروط الالتحاق أن يتراوح العمر من 18 إلى 35 عامًا "مصريون وغير مصريين من الجنسين"، وأن تكون الإقامة في القاهرة أو الإسكندرية، والالتزام بالحضور طوال فترة التدريب.

وزارة العمل تعلن عن دورات تدريب مجانية

ويمكن للمتدرب الالتحاق بتخصص واحد فقط، ومدة التدريب 8 أيام متواصلة "باستثناء الجمعة والسبت والإجازات الرسمية".. في نهاية البرنامج، يحصل المشاركون على تدريب إضافي في مهارات التوظيف "صياغة السيرة الذاتية، مقابلات العمل، مهارات العرض والتفاوض". وسيتم التواصل فقط مع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويمكن التقديم على هذا الرابط، ويشار إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار مشروع الهجرة والتنمية في شمال أفريقيا، الممول من حكومة المملكة المتحدة.

