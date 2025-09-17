الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

3701 فرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة تنتظر شباب 11 محافظة

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
ads

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

 

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت الوزارة في بيان: إنها تلقت طلبات جديدة من 44 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 3701 وظيفة متوافرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

أوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وبحسب البيان، قالت الوزارة: إن نشرة التوظيف الدورية التي تَصدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـالإدارة، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوافرة في 11 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، والمنوفية، والسويس، والشرقية، والبحر الأحمر، وبني سويف، وأسيوط،  وجنوب سيناء.

وفي تخصصات منها: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، واخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذوي القدرات الخاصة شركات القطاع الخاص فرص عمل للشباب فرص عمل جديدة فرص عمل فرص العمل محمد جبران وزير العمل نشرة التوظيف الدورية وظائف لذوى همم بالمحافظات وظائف لذوى همم نشرة التوظيف وزير العمل وزارة العمل الجيزة والقليوبية القدرات الخاصة سوق العمل وظائف

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

وزارة العمل: البدء في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" وتقديم الحماية والدعم لعمال الدليفري

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads