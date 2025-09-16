بالتعاون مع جامعة القاهرة، صندوق مكافحة الإدمان يختبر المتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى المرحلة الثانية من الاختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2025/ 2026، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وحرص الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على حضور لجنة الاختبارات الشفوية للمتقدمين بعد اجتيازهم الاختبار التحريري،لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بدبلوم خفض الطلب على المخدرات، وذلك بحضور الدكتورة عزة عبد الكريم أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلن عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2025- 2026 اعتبارا من 1 أغسطس 2025 وحتى يوم 31 أغسطس 2025، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي.

وسبق أن تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما تمت الاستعانة بأفضل العناصر من بعض خريجي الدفعات التالية.

تقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة

ويتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي؛ بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

وفى نفس السياق كان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة بنها قد أعلن عن الاستعداد لبدء الدراسة ببرنامج نظام الساعات المعتمدة لمنح الخريج ليسانس متخصص عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب بجامعة بنها، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/ 2026، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية؛ بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الادمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وجارى تنفيذها بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوزارات والجهات المعنية.

ويستهدف البرنامج إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في البحث العلمي وتقنياته المختلفة، قادرين على تقديم الأداء المهني التطبيقي في مجالات خفض الطلب على المخدرات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال على المستويين الوطني والعربي، حيث تم إعداد المناهج العلمية لهذا البرنامج بعد مطالعة أحدث مناهج عمل الوقاية والعلاج ووفقا للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة التي تطرأ على قضية المخدرات.

