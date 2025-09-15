الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
كشفت وزارة العمل عن تفاصيل نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد، وذلك بعد القرار الوزاري الذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية والذي صدر اليوم الاثنين.


وأصدر  وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025،  الذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، إستنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025. 


 

 

يأتي ذلك القرار للحفاظ على حقوق العمال، وتسهيلًا على العامل وصاحب العمل في الإجراءات، ولضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة، ووثائقهم لدى صاحب العمل، في أي وقت، وتضمن "القرار" 9 مواد.

 

حيث نص القرار أنه يحق للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل،وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد، ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها”.

 

ونصت المادة الثالثة من قرار الوزير “على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب اثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار اليه، ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال”.

القانون رقم 14 لسنة 2025 صاحب العمل قانون العمل الجديد وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

