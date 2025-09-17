ماسبيرو يحتفل بمرور 150 عاما على تأسيس الأهرام

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسة الأهرام في عيدها الـ 150 ستظل كبيرة الأثر لدى جموع الصحفيين والمثقفين المصريين والعرب.

وأضاف المسلماني: إن صحيفة الأهرام هي بحق كما قال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (ديوان الحياة المعاصرة)، وأثر الصحيفة العملاقة في الصحافة الإقليمية والدولية كان ولا يزال بلا حدود. إن الوظيفة المعرفية للأهرام تمتد من مقالات الإمام محمد عبده في القرن التاسع عشر إلي مقالات الأستاذ نجيب محفوظ في القرن العشرين ثم إلي الدكتور أحمد زويل في القرن الحادي والعشرين، فضلًا عن باقة من صفوة كتاب العربية.. توفيق الحكيم ويوسف إدريس ومحمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين ولويس عوض وعبد الرحمن الشرقاوي وزكي نجيب محمود ومصطفي محمود وأنيس منصور وغيرهم.. ولقد مثلت إبداعات نخبة الأهرام معالم كبرى في خريطة العقل العربي.

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن ماسبيرو والأهرام قلعتان شقيقتان من قلاع القوة الناعمة المصرية، ونحن ننتهز هذه الفرصة لتقديم التهنئة للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وأسرة مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة.. إدارةً وتحريرًا، والتأكيد علي تقديرنا واحترامنا لصحيفتنا الكبري، ومنبر الحداثة والتنوير الذي لا مثيل له.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الإعداد للاحتفاء بعيد الأهرام الـ150 في ندوة وحفل استقبال بمبني الإذاعة والتليفزيون قريبًا، كما يواصل التليفزيون المصري حتى نهاية العام الجاري 2025 إذاعة تنويهات ومقاطع تشيد بصحيفة الأهرام التي بلغت مائة وخمسين عامًا دون أن تهرم.

