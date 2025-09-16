سفيرة المكسيك تزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو، وتتحدث عن بطولة سلمى حايك في زقاق المدق

أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفيرة ليونورا رويدا سفيرة المكسيك في القاهرة نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، من إنتاج شركة “صوت القاهرة” التي تمتلكها الهيئة.

وبدورها، أشادت السفيرة المكسيكية بأغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وقالت: إن صوت أم كلثوم المدهش حمل سحر الشرق إلى كل العالم.

وكانت سفيرة المكسيك قد حلت ضيفةً على البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية، وزارت استديو نجيب محفوظ الذي يرى النيل والأهرامات معًا.

وقالت السفيرة: إن نجيب محفوظ معروف لدينا، فقد كانت أول بطولة للفنانة المكسيكية العالمية سلمى حايك لفيلم سينمائي مقتبس عن رواية محفوظ الشهير (زقاق المدق).

أشاد المسلماني بالعلاقات المصرية المكسيكية، وقال: إن البلدين الكبيرين لديهما حضارات عريقة وعلاقات متينة.

يذكر أن المكسيك تحتفل هذا العام بذكرى مرور ٢١٥ عامًا على بداية استقلالها، فمنذ عام ١٨١٠ سعت المكسيك لإقامة دولة حرة ذات سيادة.

وتحتفل البلدان هذا العام ٢٠٢٥، بمرور ٦٧ عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وأوجه التشابه التاريخي والحوار المتواصل، الذي يعكس أوجه التقارب العميقة بين حضارتيهما الكبيرتين.

