المسلماني يبحث مع وزير المالية تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن صرف معاشات ماسبيرو

التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، حيث تم بحث ملف معاشات ماسبيرو.

أبلغ المسلماني الدكتور كجوك بانتهاء مرحلة إرسال كافة بيانات السادة أصحاب المعاشات إلي وزارة المالية، وتم الاتفاق علي اجتماع آخر قريبًا، وذلك لإعلان موعد بدء صرف المستحقات.

كان مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعه الأخير قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تفضله بالتوجيه لحل أزمة معاشات ماسبيرو، وهو ما أثلج قلوب كافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.