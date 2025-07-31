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مجلس مستشفيات جامعة القاهرة يبحث إنشاء قسم للطب الرياضي بقصر العيني الفرنساوي

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر يوليو 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك بقاعة علي باشا إبراهيم، وبحضور نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

رفع كفاءة وحدات قصر العيني التعليمي

استهل المجلس أعماله باستعراض ما تم إنجازه من تطوير ورفع كفاءة بوحدات عدة، وفي مقدمتها مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، حيث تم افتتاح جناح الإفاقة، واستراحة الجراحين، وغرف الإقامة بالدور الثامن (15 غرفة بينها 3 أجنحة مميزة)، إلى جانب وحدة الرعاية المركزة لأمراض الكبد (8 أسرّة)، والرعاية المتوسطة (6 أسرّة)، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح  وعدد من قيادات الكلية.

جهود دعم مستشفى أبو الريش المنيرة

كما ناقش المجلس جهود دعم مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، حيث تم افتتاح وحدة الغسيل البريتوني المزمن والقاعات الدراسية بالدور الثامن، بحضور رئيس الجامعة وعميد الكلية.

واستعرض الاجتماع ما تم من رفع كفاءة بوحدة جراحة التجميل بمستشفى قصر العيني (قسم 8)، والذي شمل غرف العمليات، والإفاقة، والإقامة، في مشروع متكامل استغرق 8 أشهر وبلغت تكلفته نحو مليون و250 ألف جنيه، واستعرض جولة الدكتور حسام صلاح  لمتابعة التنفيذ.

استحداث عيادات متخصصة في أورام الجلد والكبد

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استحداث عدد من العيادات التخصصية في مجالي الجلدية والأمراض المتوطنة، شملت عيادات الصدفية، البهاق وجراحته، أورام الجلد الليمفاوية، الحساسية، أورام الكبد الدهني، الكبد الدهني، ونقص المناعة.

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء قسم متخصص في الطب الرياضي داخل مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، يشمل فحوصات الرياضيين، والتأهيل الطبي، والعلاج الطبيعي، مع تخصيص جناح متكامل له داخل المستشفى.

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