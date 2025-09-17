الأربعاء 17 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أمير طعيمة يكشف عن تفاصيل ألبوم حماقي الجديد (فيديو)

أمير طعيمة، فيتو
أمير طعيمة، فيتو

كشف الشاعر أمير طعيمة، عن تفاصيل مشروعاته المقرر طرحها قريبًا والتي تضمنت أغنيتين مع النجمة اليسا، وعددا كبيرا من الأغاني مع المطرب محمد حماقي.

وقال طعيمة، من خلال برنامج “أجمد 7” على نجوم FM الذي تقدمه جيهان عبد الله: “أقرب أعمال جديدة لي من المتوقع أن يتم طرحها في الفترة القادمة هو ألبوم حماقي الجديد، بالاضافة للفنانة اليسا التي أعمل على أغنيتين في ألبومها القادم”.

وأضاف الشاعر أنه من المتوقع العمل على عدد كبير من الأغاني مع النجم محمد حماقي وذلك بالاشتراك مع عمرو مصطفي، مؤكدأ أن هذه الأغاني قام كل المشاركين فيها ببذل مجهود كبير وتقديم العديد من الاأفكار المختلفة حيث يأمل كل فريق العمل أن يكون علامة فارقة في مسيرة الجميع. 

وأوضح طعيمة أن حماقي يعمل حاليًا على عدد كبير من الأغاني والذي يعد أكبر بكثير مما سيتم طرحة الفترة القادمة، حيث يعمل على انهاء الأغاني كلها مرة واحدة ثم يقرر بعد ذلك متي يطرح كل أغنية.

