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ثقافة وفنون

حسين الجسمي يتصدر تريند اليوتيوب بـ "فستانك الأبيض" (فيديو)

حسين الجسمي
حسين الجسمي

 تصدر المطرب حسين الجسمى، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية بأغنيته الجديدة “فستانك الأبيض”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والتى كانت مفاجأة هشام جمال لعروسته ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، والتي تسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال حفل الزفاف.

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لـ ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

 وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».

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