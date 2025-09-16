الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
شبه دماغي، سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه (فيديو)

سعد لمجرد
سعد لمجرد

طرح النجم المغربي سعد لمجرد، أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان شبه دماغي، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب

أغنية سعد لمجرد الجديدة 

أغنية سعد لمجرد الجديدة شبه دماغي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وميكس وماستر جلال الحمداوي

يأتي هذا العمل الجديد لـسعد لمجرد بعد سلسلة من النجاحات التي حققها مؤخرًا، كان أبرزها أغنية "ريسكينا" التي هي من كلمات محمد أمير، وألحان ياسر نور، وتوزيع توما، أما الفيديو كليب، فقد أخرجه أمير رواني.

وكان قد طرح سعد لمجرد مؤخرًا أغنية "سقفة" باللهجة المصرية، من كلمات خالد فيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع توما. وقد أخرجها حسام الحسيني، وحققت الأغنية مشاهدات عالية على "يوتيوب".

وقبل تلك الأعمال، طرح سعد لمجرد أغنية "بشوفك"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج، وهندسة صوتية لهاني محروس.

