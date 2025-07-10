رامي صبري يطرح كليب "أنا بحبك أنت" من ألبومه الجديد (فيديو)

طرح المطرب رامي صبري، فيديو كليب أغنية “أنا بحبك انت” الأغنية الرئيسية لأحدث ألبوماته الغنائية وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية رامي صبري الجديدة “أنا بحبك انت” من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

ألبوم رامي صبري الجديد

وكان قد كشف النجم رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان “أنا بحبك أنت”، ومن المقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغنيات متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم.

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرون.

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