التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء نظيره تشيلسي الإنجليزي على ملعب "ميونخ أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي كالتالي:

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لايمر، جوناثان تاه، أوباميكانو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، جنابي، جوريتسكا.

خط الهجوم: أوليز، هاري كين، لويس دياز.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام البايرن

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، تشالوباه،أدارابيويو، كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كول بالمر، كايسيدو.

خط الهجوم: إستيفانو، بيدرو، نيتو.

موعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية استاد أليانز آرينا معقل العملاق البافاري.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال



من المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على قناة beIN SPORTS 4 HD الناقلة الحصرية للقاء في مصر والشرق الأوسط.

ويدير مباراة البايرن ضد تشيلسي طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه ماريا سانشيز، ويعاونه كل من راؤول كابانييرو وإنيجو برييتو كمساعدين، بينما يتولى الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي مهمة حكم الفيديو المساعد، ويساعده الهولندي روب ديبرينك، إلى جانب الإسباني جييرمو كوادره فرنانديز كحكم رابع.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بعد بداية قوية في مسابقة الدوري الألماني حيث يتصدر حامل اللقب جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط محققًا العلامة الكاملة، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد مرور الجولة الرابعة.

ووفقا لقرعة دوري أبطال أوروبا يلعب بايرن ميونخ الألماني على ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي وسبورتيج لشبونة البرتغالي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي، بينما يلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي وبافوس القبرصي.

أما تشيلسي الإنجليزي الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأخيرة، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيلعب على ملعبه مع برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وبافوس القبرصي، بينما يلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ الألماني وأتالانتا الإيطالي ونابولي الإيطالي وكاراباج الأذربيجاني.

ويشهد الموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا إقامته بالآلية الحديثة للنسخة الثانية على التوالي، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 فريقا.

وفي مرحلة الدوري، تم توزيع الأندية إلى 4 مستويات، على أن يلعب كل فريق مع منافسين اثنين من كل مستوى، وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

ومن دور الـ16 حتى نصف النهائي يتم لعب الأدوار الاقصائية بنظام مباراتي ذهاب وعودة، بحيث يتأهل الفائز للدور التالي، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، تجرى هذا الموسم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى.

وتقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 16 و18 سبتمبر الجاري، فيما تقام الجولة الثانية يومي 30 من الشهر نفسه، والأول من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة يومي 21 و22 من أكتوبر، ويشهد شهر نوفمبر إقامة الجولتين الرابعة والخامسة أيام 4 و5 و25 و26.

وتقام الجولة السادسة يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الجولة السابعة قبل الأخيرة يومي 20 و21 يناير 2026، وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في يوم واحد يوم 28 يناير.

وتُلعب مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الـ16 يومي 17 و18 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

وتجرى مباريات الذهاب لدور الـ16 يومي 10 و11 مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل فيما تقام مباريات الإياب بعدها بأسبوع.

بينما تُلعب مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي يومي 28 و29 أبريل، والإياب يومي 5 و6 مايو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 30 من الشهر ذاته.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في "بودابست" بالمجر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 30 مايو 2026، بدلًا من الساعة العاشرة مساء، وذلك بهدف تأمين تجربة أفضل للمشجعين والفرق والمدينة المستضيفة وفقا لبيان يويفا.

