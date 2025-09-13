بايرن ميونخ يكتسح هامبورج بخماسية في الدوري الألماني

فاز بايرن ميونخ على هامبورج بخماسية نظيفة، على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من البوندسليجا.

بايرن يهزم هامبورج

وسجل خماسية بايرن سيرجي جنابري (3) وألكسندر بافلوفيتش (9) وهاري كين (26، و62) ولويس دياز (29).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد هامبورج عند نقطة واحدة في المركز 17.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.