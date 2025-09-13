الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يكتسح هامبورج بخماسية في الدوري الألماني

بايرن
بايرن

فاز بايرن ميونخ على هامبورج بخماسية نظيفة، على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من البوندسليجا.

بايرن يهزم هامبورج

وسجل خماسية بايرن سيرجي جنابري (3) وألكسندر بافلوفيتش (9) وهاري كين (26، و62) ولويس دياز (29).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد هامبورج عند نقطة واحدة في المركز 17.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني سيرجي جنابري لدوري الألماني لويس دياز ملعب اليانز ارينا

مواد متعلقة

الزمالك يكتسح المصري بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري

عبد الله السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى المصري

عمر جابر يعزز تقدم الزمالك بهدف ثان في مرمى المصري

يوفنتوس يهزم إنتر ميلان 4-3 في كلاسيكو الدوري الإيطالي

الدوري الممتاز، الزمالك يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك المصري

تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد 15 دقيقة

كلاسيكو الدوري الإيطالي، يوفنتوس ينهي الشوط الأول لصالحه أمام إنتر ميلان

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads