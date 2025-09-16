الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

زيزو
زيزو

كشفت قناة النادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التي تعرض لها خلال مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأوضح الإعلامي محمد سعيد عبر قناة الأهلي، أن زيزو سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، على أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي لحسم موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي أحمد سيد زيزو الدوري الممتاز الزمالك

مواد متعلقة

الأهلي يعزي نادي غزل المحلة في وفاة عمر عبدالله

رحيل الجناح الطائر، ذكريات عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر

بعد إصابة إمام عاشور، نتائج التحاليل تثبت سلامة جميع لاعبي الأهلي

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

شوبير يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي

الأهلي يجمد مستحقات اللاعبين حتى عودة الانتصارات

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads