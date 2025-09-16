الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

كشفت قناة النادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التي تعرض لها خلال مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأوضح الإعلامي محمد سعيد عبر قناة الأهلي، أن زيزو سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، على أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي لحسم موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

