بعد عرض سادس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، ما معنى اسم حكاية "ديجافو"؟

بدأت قنوات DMC ومنصتا شاهد وWATCH IT أمس السبت عرض الحكاية السادسة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو بعنوان “ديجافو”.

ما معنى ديجافو؟

ويعود عنوان الحكاية إلى مصطلح فرنسي الأصل هو “ديجافو” (Déjà Vu)، ويعني “شوهد من قبل”.

وهو ظاهرة نفسية شائعة يمر بها الإنسان حين يتخيل أن موقفًا أو مشهدًا يعيشه للمرة الأولى قد حدث سابقًا بالفعل، رغم أنه لم يسبق أن مر به، وتشير تقديرات علمية إلى أن ما بين 60 و80% من البشر اختبروا هذه الظاهرة الغامضة.

وتتماهى أحداث الحكاية مع معنى “الديجافو”، حيث تجد البطلة نفسها بعد حادث سير فاقدة للذاكرة ومحاصرة بمشاهد وذكريات مشوشة، تجعلها غير قادرة على التفرقة بين ما هو حقيقي وما تظنه حدث من قبل.

قصة حكاية ديجافو

وتتناول حكاية "ديجافو" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" قصة قريبة من الواقع، تسلط الضوء على العلاقات الزوجية والتعقيدات النفسية والاجتماعية الناتجة عن روتين الزواج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق، والذي يستقر عند نتيجة واحدة وهي أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يحدث في العلن وأمام الناس، وأنه دومًا ما يراه الناس ليس كما يبدو في واقعه.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبي.

