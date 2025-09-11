جماعة الحوثي تعلن ضرب أهداف جديدة في إسرائيل

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع اليوم الخميس: نفذنا عملية نوعية بثلاث مسيرات استهدفت اثنتان منها ما يسمى مطار رامون.

الناطق العسكري للحوثيين يعلن عن ضرب أهداف إسرائيلية

وأضاف يحيى سريع: العملية حققت هدفها بنجاح ومستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان، وقصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي

وتابع: نفذنا عمليتين استهدفتا موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي في النقب وأم الرشراش.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي صافرات الإنذار إثر رصد مسيرة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار تدوي في جنوب وادي عربة وإيلات قرب مطار رامون جنوب إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرة أطلقت من ‎اليمن.

منشآت الإرهاب وفي قواعد تضم عددا كبيرا من الإرهابيين

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء: "سنواصل ضرب كل من يهاجمنا وسنصل إليه".

وزعم نتنياهو: "أصبنا الحوثيين في منشآت الإرهاب وفي قواعد تضم عددا كبيرا من الإرهابيين ومنشآت أخرى"، وذلك وفق تعبيره.

وقالت هيئة البث العبرية، مساء الأربعاء، إن أكثر من 30 قنبلة استخدمت في الهجوم على اليمن ألقتها 10 طائرات حربية على 15 هدفا.

