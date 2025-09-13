السبت 13 سبتمبر 2025
خارج الحدود

هجوم صاروخي من اليمن على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مناطق الوسط وتل أبيب

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي من اليمن حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق الوسط وتل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في “تقرير أولي”، رصد الجيش إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه. 

وطلب جيش الاحتلال من السكان اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

وقال إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق مقذوف من اليمن، وأعلن في بيان لاحق اعتراض الصاروخ اليمني.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)".

