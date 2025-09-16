نقابة المهندسين بالقليوبية تكرم المتفوقين من أبناء أعضائها

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة القليوبية احتفالية كبرى، لتكريم المتفوقين من أبناء المهندسين في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، والمهندس تامر رمضان أمين عام النقابة، والمهندس صلاح شكري، وأعضاء النقابة المهندسة إيمان المرسي، والمهندس أحمد الحملاوي، والمهندسة آلاء قمر، والمهندس أحمد محروس، والمهندس جمال حجاب، والمهندس محمد خيري.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، خلال كلمته، أن تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين تقليد سنوي تحرص النقابة على استمراره؛ تقديرًا للجهد المبذول من الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق. ووجه مجاهد رسالته للطلاب بضرورة الاستمرار في الجد والاجتهاد، مشيدًا بدور أولياء الأمور في تهيئة المناخ المناسب لأبنائهم، وحث الطلاب على البر بوالديهم وتقدير تضحياتهم.

وأضاف المهندس تامر رمضان أمين عام النقابة، أن هذه الاحتفالية تجسد حرص النقابة على رعاية الجانب التعليمي والثقافي والاجتماعي لأبناء المهندسين، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في دعم المتميزين، باعتبارهم أمل المستقبل وركيزة التنمية.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب المكرمين وسط أجواء احتفالية غامرة بالفرح والسعادة.

