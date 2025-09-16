الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة 2025

حفل تخرج كلية الطفولة
حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التربية للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ود.جيهان عزام عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجات وأسرهن.

حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة
حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

بدأت مراسم الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجات أمام قبة الجامعة بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم وثائقي عن الكلية،  ثم كلمة ممثلي الدفعة، وكلمة د. أحمد رجب، ثم د. جيهان عزام، ثم جرت  فعاليات التكريم.

حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة
حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

وفي كلمته أمام الخريجين وأولياء الأمور، هنأ الدكتور أحمد رجب الطالبات على تخرجهن، مشيرًا إلى أن خريجى جامعة القاهرة يمتلكون القدرة على إحداث تغيير إيجابي في مجالات عملهم، ودعاهم إلى الاستمرار في التعلم والتطور الشخصي والمهني للحفاظ على تميزهن،  مشيدًا بدور الكلية في تخريج كوادرمتميزة في مجال تعليم النشء، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن تستكمل بناتهن الدراسةالجامعية على مدار عدة سنوات.

حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة
حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

من جانبها، هنأت الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، الخريجات على إنجازاتهن ونجاحهن في تجاوز التحديات التي واجهتهن خلال فترة دراستهن، وأكدت على أهمية القيم الإنسانية والتربوية التي اكتسبوها في الكلية، كما حثت الخريجات على الاستمرار في تقديم مساهماتهن للمجتمع، وأن يكن قدوة في العلم والأخلاق وأن يضعن مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار، وأن يجعلن من كل طفل قصة نجاح تدعو للفخر، مؤكدًة أن كلية التربية للطفولة المبكرة هي اللبنة الأولي في إعداد معلمات قادرات علي بناء أجيال المستقبل، نظرًا لأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة هو الأساس الذي تقوم عليه شخصية الطفل، موجهًة الشكر لإدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق لدعمه الدائم للكلية.

حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة
حفل تخرج كلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التخرج وسط أجواء احتفالية، حيث عبرت الطالبات عن فرحتهن واعتزازهن بهذه المناسبة.

