عضو نقابة المحامين يلتقي رئيس محكمة شرق الإسكندرية لحل أزمة تأخر جلسات تجديد الحبس

التقى محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، لقاءً مع المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، بناءً على تكليف من عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر - رئيس اتحاد المحامين العرب، في استجابة سريعة لشكاوى المحامين بشأن تأخر انعقاد جلسات تجديد الحبس حتى ساعات متأخرة من اليوم.

وخلال اللقاء، طرح عبد الوهاب المشكلة التي يعاني منها المحامون والمتعلقة بامتداد جلسات تجديد الحبس إلى أوقات متأخرة، مما يعيق سير العمل ويثقل كاهل الدفاع والمتقاضين، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة بما يرسخ قيم العدالة الناجزة.

من جانبه، أبدى رئيس المحكمة تفهمًا كبيرًا للمشكلة وأكد حرصه على تذليل العقبات وتيسير العمل، معلنًا عن دراسة عملية لزيادة عدد القضاة والدوائر المخصصة لنظر تجديد الحبس، بما يضمن انتظام الجلسات في مواعيد مناسبة، كما وعد بعرض الحلول المقترحة وتفعيلها خلال الأسبوع المقبل.

وقال محمد عبد الوهاب: "لمسنا من رئيس المحكمة تعاونًا صادقًا ورغبة حقيقية في حل المشكلة بشكل جذري، وهو ما سيكون له أثر بالغ في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير مهمة الدفاع، ونؤكد أن هذا التعاون البنّاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقة بين جناحي العدالة القضاء والمحاماة."

