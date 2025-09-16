اتحاد الكرة ينعى عمر عبد الله نجم المحلة ومنتخب مصر الأسبق

اتحاد الكرة، نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة والمنتخب الوطني السابق الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء لكرة القدم.

ودعا الاتحاد المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة عمر عبدالله نجم المحلة الأسبق، فيتو

ويعد عمر عبدالله أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لغزل المحلة، وترك بصمة كبيرة في كرة القدم المصرية من خلال مسيرته مع ناديه بعدما قاد زعيم الفلاحين للتتويج بالدوري موسم 1973.

وفد من اتحاد الكرة في الإمارات

تواجد وفد من اتحاد الكرة والشركة الراعية في الإمارات اليوم الثلاثاء، من أجل إتمام الاتفاق على إقامة بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق، خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل، في مدينة العين الإماراتية.

