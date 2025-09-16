الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

صورة من زيارة ترامب
صورة من زيارة ترامب إلى الإمارات، فيتو

كشفت صحيفة أمريكية، فى تحقيق استقصائي لها عما أسمته الصفقات المربحة بين دولة الإمارات وأفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التى تقدر بمليارات الدولارات.

صفقات استثمارية بين الإمارات وعائلة ترامب 

وحسب ما جاء فى  صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي كشفت في تحقيق لها عن صفقات مربحة بين عائلة ترامب ودولة الإمارات، تتعلق بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

 

وزعم تحقيق نيويورك تايمز، أن "الشيخ طحنون بن زايد وستيف ويتكوف أقاما شراكة تجارية عززت ثروة ترامب".

 

وقالت الصحيفة الأمريكية: "أصبح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شريكين في الأعمال، ما أدى إلى مكاسب مالية للرئيس ترامب ودائرته المقربة".

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

ولفتت إلى أنه في المقابل أدى الاتفاق بين "ويتكوف والشيخ طحنون إلى منح الإمارات إمكانية الحصول على أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية".

تفاصيل صفقات شركات الشيخ طحنون وعائلتى ترامب وويتكوف 

وتحدث تحقيق نيويورك تايمز، عن استثمار إحدى شركات الشيخ طحنون بن زايد بمبلغ 2 مليار دولار في شركة عملات رقمية ناشئة اسمها "وورلد ليبرتي فاينانشال-World Liberty Financial"، أسسها أفراد من عائلتي ترامب وويتكوف. وعن صفقة أخرى بعد أسبوعين فقط، سمحت فيها واشنطن للإمارات بشراء مئات الآلاف من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

 

ووفق الصحيفة، فإن صفقة البيع التي ما تزال مُعلّقة ستتيح "للدولة الصغيرة في الشرق الأوسط الوصول إلى تكنولوجيا يُمكن أن تُشكّل الاقتصاد العالمي، بل وتُغيّر طريقة خوض الحروب".

 

ولفت التحقيق إلى عدم وجود دليل على صفقة تبادلية، لكن التزامن أثار شبهات تضارب مصالح. ويلفت أيضًا إلى "تورط مسؤولين وشركات كبرى مثل "بينانس" في هذه الشبكة المعقدة".

بوتين: الإمارات أحد الأماكن المناسبة للقاء المرتقب مع ترامب

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

 

 

 

