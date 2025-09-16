نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

كشفت صحيفة أمريكية، فى تحقيق استقصائي لها عما أسمته الصفقات المربحة بين دولة الإمارات وأفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التى تقدر بمليارات الدولارات.

صفقات استثمارية بين الإمارات وعائلة ترامب

وحسب ما جاء فى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي كشفت في تحقيق لها عن صفقات مربحة بين عائلة ترامب ودولة الإمارات، تتعلق بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.





وزعم تحقيق نيويورك تايمز، أن "الشيخ طحنون بن زايد وستيف ويتكوف أقاما شراكة تجارية عززت ثروة ترامب".

وقالت الصحيفة الأمريكية: "أصبح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شريكين في الأعمال، ما أدى إلى مكاسب مالية للرئيس ترامب ودائرته المقربة".

ويتكوف، فيتو

ولفتت إلى أنه في المقابل أدى الاتفاق بين "ويتكوف والشيخ طحنون إلى منح الإمارات إمكانية الحصول على أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية".

تفاصيل صفقات شركات الشيخ طحنون وعائلتى ترامب وويتكوف

وتحدث تحقيق نيويورك تايمز، عن استثمار إحدى شركات الشيخ طحنون بن زايد بمبلغ 2 مليار دولار في شركة عملات رقمية ناشئة اسمها "وورلد ليبرتي فاينانشال-World Liberty Financial"، أسسها أفراد من عائلتي ترامب وويتكوف. وعن صفقة أخرى بعد أسبوعين فقط، سمحت فيها واشنطن للإمارات بشراء مئات الآلاف من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

ووفق الصحيفة، فإن صفقة البيع التي ما تزال مُعلّقة ستتيح "للدولة الصغيرة في الشرق الأوسط الوصول إلى تكنولوجيا يُمكن أن تُشكّل الاقتصاد العالمي، بل وتُغيّر طريقة خوض الحروب".

ولفت التحقيق إلى عدم وجود دليل على صفقة تبادلية، لكن التزامن أثار شبهات تضارب مصالح. ويلفت أيضًا إلى "تورط مسؤولين وشركات كبرى مثل "بينانس" في هذه الشبكة المعقدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.