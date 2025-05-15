منح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب وسام الشيخ زايد، خلال استقباله الخميس في أبوظبي.

بن زايد يمنح ترامب أعلى وسام في الإمارات

وجرت مراسم تقليد الوسام ــ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها ــ في قصر الوطن في أبوظبي في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.



ووصل ترامب، الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

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