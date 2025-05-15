الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بن زايد يمنح ترامب أعلى وسام في الإمارات

بن زايد يمنح ترامب
بن زايد يمنح ترامب وسام

 منح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب وسام الشيخ زايد، خلال استقباله الخميس في أبوظبي.

 

بن زايد  يمنح ترامب أعلى وسام في الإمارات 

 وجرت مراسم تقليد الوسام ــ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها ــ في قصر الوطن في أبوظبي في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.


ووصل ترامب، الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بن زايد الإمارات أبوظبي

مواد متعلقة

وكالة الأنباء الإماراتية تنشر فيديو لحظة وصول موكب ترامب إلى قصر الوطن

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

رد فعل عاجل من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن القمة

حال ثبوت إدانته، خبير قانوني يكشف عقوبات رمضان صبحي المنتظرة بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه

عصام كامل يكشف عن تصريح مهين من ترامب لدول الخليج (فيديو)

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام

علي جمعة يكشف مفاجآت عن توثيق الصحابة للسنة

علي جمعة: 114 ألف صحابي رأوا النبي و1.5% من الصحابة رووا السنة

المزيد
الجريدة الرسمية