الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

استثمار نفطي بين الإمارات وأمريكا بـ 440 مليار دولار حتى 2035

ترامب ومحمد بن زايد،
ترامب ومحمد بن زايد، فيتو

قال سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الجمعة، إن الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان إنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سأعود إلى الوطن بعد جولة الخليج وسنرى ما سيحدث بالنسبة لروسيا وأوكرانيا".

 

متحدثون في الحوار الاقتصادي الإماراتي الأمريكي، قالوا إن 60 مليار دولار استثمارات متوقعة من واشنطن في مشاريع طاقة إماراتية.

 

بن زايد يعلن عن خطة إماراتية لاستثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

 

 قال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس الخميس، خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.

بن زايد يعلن عن استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا 


وأضاف محمد بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة (...) خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة".

 


وتابع أن "ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1,4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة".

ووصل ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته حيث استأذن قائد السرب الضيف الأميركي بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحبًا به في دولة الإمارات.

 

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استثمار نفطي الإمارات الولايات المتحدة قطاع الطاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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