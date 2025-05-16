ترامب يختتم جولته الخليجية بزيارة بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي (فيديو)

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الجمعة، في ختام رحلته الخليجية.

وبعدها غادر ترامب إلى الولايات المتحدة، بعد رحلة إلى الخليج استمرت 4 أيام شملت السعودية وقطر والإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شارك ترامب في حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، حيث أشاد برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه "قائد قوي ورجل عظيم".

وأكد الرئيس الأمريكي أهمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وقال: إن "العلاقات مع الإمارات في أعلى المستويات، مما سيسفر عن نتائج جيدة".

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