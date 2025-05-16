الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يختتم جولته الخليجية بزيارة بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، الجمعة، في ختام رحلته الخليجية.

وبعدها غادر ترامب إلى الولايات المتحدة، بعد رحلة إلى الخليج استمرت 4 أيام شملت السعودية وقطر والإمارات.

 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شارك ترامب في حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، حيث أشاد برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه "قائد قوي ورجل عظيم".

 

وأكد الرئيس الأمريكي أهمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

 

وقال: إن "العلاقات مع الإمارات في أعلى المستويات، مما سيسفر عن نتائج جيدة".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بيت العائلة الإبراهيمية أبوظبي

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

قبل انطلاقها غدا، 6 صور ترصد آخر استعدادات القمة العربية الـ 34 بالعراق

لأول مرة، مسؤول عربي في رئاسة لجنة الانضباط بالفيفا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بعد التلبية

المزيد
الجريدة الرسمية