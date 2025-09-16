الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تحذر من اجتياح غزة: المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أدانت  مصر، بأشد العبارات، بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، مشيرة إلى أن ذلك  يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها.

 

 مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة 

وحذرت مصر في بيان أصدرته وزارة  الخارجية  من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة التى أصبحت  على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كل الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.

 


وحملت مصر الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد شديد وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعت مصر لاتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة الفلسطينيين بقطاع غزة بعد ما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل ما يقارب من 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة وإصابة مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية.

وشددت مصر على التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما تفرضه إسرائيل من حصار ومجاعة على الشعب الفلسطيني في القطاع، منددة بما يصاحب العملية العسكرية من تشريد وتنكيل بالسكان الفلسطينيين في القطاع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر غزة مدينة غزة

مواد متعلقة

مصر تحذر من التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية

الخارجية المصرية: العملية العسكرية فى مدينة غزة تشكل تصعيدا خطيرا

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وائل جسار يكشف لـ"فيتو" أسرارا جديدة حول صراع راغب علامة وفضل شاكر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads